Basketball: BCW verliert auswärts – Winterthurerinnen müssen weiter auf Fribourgs Schwäche hoffen Die Siegesserie ist gerissen. Das Frauen-Basketball-Team aus Winterthur unterlag im NLA-Spitzenspiel beim Leader Elfic Fribourg mit 71:87 deutlich. Stefan Kleiser

Olha Yatskovets (rechts) kommt mit ihren Korbwürfen auf 16 Punkte für die Winterthurerinnen gegen den NLA-Leader Elfic Fribourg. Foto: Stefan Kleiser

Elf Mal hintereinander hatten die Frauen aus dem Basketball-Club Winterthur zuletzt in der Nationalliga A gewonnen. Dennoch gibt es in der höchsten Spielklasse noch ein besseres Team: Fribourg. Er hoffe, dass Elfic nicht immer derart stark spiele wie zuletzt, meinte BCW-Headcoach Valter Montini vor einer Woche. Zuvor hatten die Westschweizerinnen den BCW im Schweizer Cup bezwungen und sich kurz darauf für die Viertelfinals des Euro-Cups qualifiziert.

«Ich hoffe immer noch auf eine physische Schwäche in Fribourg», kommentiert Montini nach der erneuten Niederlage. Am frühen Samstagabend war auch das fünfte Duell zwischen den beiden Equipen in der laufenden Saison an die bisher noch ungeschlagenen Westschweizerinnen gegangen, und zwar mit 87:71. «Vor allem aber glaube ich, dass unser Team weiter wachsen und eine auf dem Papier unmögliche Mission erfüllen kann.»