Meistertitel im NLB-Basketball – Winterthurerinnen sind eine Klasse für sich Am Final-Four-Turnier in Zürich sichern sich die Frauen des Basketballclubs Winterthur den Meistertitel in der Nationalliga B. Stefan Kleiser

Es ist vollbracht: Die Winterthurer Basketballerinnen nach dem Finalspiel mit dem Pokal. Stefan Kleiser

Sie sei erschöpft und erleichtert, aber «es fühlt sich sehr gut an», meinte Teamcaptain Cinzia Tomezzoli nach dem gewonnenen Final. Und ergänzt: «Endlich sind wir mal Schweizer Meister». In der NLA erspielten sich die Frauen des BC Winterthur zwei Cupsiege, in der Meisterschaft blieb ihnen der Sprung nach zuoberst aber verwehrt. Nach dem freiwilligen Abstieg sind sie nun die Besten in der NLB. Am Final-Four-Turnier in Zürich bezwangen die Winterthurerinnen im Halbfinal GC-Divac 75:46 und im Final Sion Basket 73:53.