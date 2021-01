Basketball-Spitzenspiel – Winterthurerinnen von Schiedsrichtern benachteiligt 14 Fouls gegen Fribourg, 28 gegen Winterthur: Die Frauen aus dem BCW verloren das NLA-Spitzenspiel von Sonntag an der Freiwurflinie – und ohne Coach. Stefan Kleiser

Trifft von der 3-Punkte-Linie mit vier von fünf Versuchen: Trotzdem verliert Belinda Mensah mit Winterthur in Fribourg 75:81. Foto: Stefan Kleiser

Wenn die Unparteiischen 4:15 Vergehen gegen dich pfeifen, dann ist es schwierig, in Führung zu sein. Dass die Basketballerinnen aus Winterthur in Fribourg das Ergebnis bis zum Seitenwechsel bei 38:38 halten konnten, ist darum eine bemerkenswerte Leistung. BCW-Coach Aner Levron hatte eine enge Deckung gegen Aislinn König ausgeheckt, die in den ersten 20 Minuten prompt bloss vier Punkte warf.

Elfic Fribourg – Winterthur 81:75 Infos einblenden (22:24, 16:14, 23:13, 20:24). - SR: Balletta/Buttet. St-Léonard. - Elfic Fribourg: König (14), Fora (7), Giroud (21), Adderly (15), Koenen (20); Jacquot (2), Dihigo Bravo (2). - Winterthur: Alston (29), Kohler, Tomezzoli (5), Bosnjak (19), Luap; Mensah (16), Jurhar (6), Götschmann. – Trefferquoten Fribourg: 2 Punkte 20 von 48, 3 Punkte 6 von 14, Freiwürfe 23 von 29. – Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 12 von 29, 3 Punkte 12 von 29, Freiwürfe 15 von 16. - Bemerkungen: Fribourg ohne Zali (verletzt), Winterthur ohne Yatskovets (krank), Brouwer (verletzt), Siafa (nicht aufgeboten).