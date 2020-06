Jonas Furrer beklagte einst «das einsame, lieblose und liebesleere Leben in unserem Städtchen Winterthur». Was war die Einstellung des ersten Bundespräsidenten zu seiner Heimatstadt?

Winterthur war zu dieser Zeit sehr überschaubar – ein paar Tausend Einwohner, die Macht in den Händen alter Familien. Die Industrialisierung stand erst noch bevor. Furrer, der als Anwalt arbeitete, war hier wohl nicht wirklich ausgefüllt. So ist er denn auch rasch professioneller Politiker geworden – und zwar nie in Winterthur, sondern gleich in Zürich und später in Bern.