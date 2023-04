«Cenk de Wintibueb» in Elgg – «Winti ist der perfekte Mix aus Gelassenheit und Fokus» Der Kabarettist Cenk Korkmaz zeigt sein Programm «Schleierhaft» im Schulhaus Ritschberg. Das Heimspiel hat für den ehemaligen FC-Elgg-Spieler zwei Seiten. Gabriele Spiller

Cenk war auch Gast bei der Gala von «Das Zelt». Foto: Tim Tanner/Neongrau

Es ist genau ein Jahr her, als diese Zeitung mit dem Winterthurer Comedian Cenk Korkmaz sprach. Damals war es als «Gespräch aus dem Wartezimmer vor dem grossen Durchbruch» untertitelt. Ob Durchbruch oder nicht – Cenk ist inzwischen einen grossen Schritt weiter und gern gesehener Gast bei SRF oder als Kolumnist bei Tamedia, die auch diese Zeitung herausgibt. Sein erstes abendfüllendes Kabarettprogramm «Schleierhaft» präsentiert er am Freitag in Elgg. Und das wird ein Heimspiel für den ehemaligen Kicker des FC Elgg. Wie kam es dazu, dass er seinerzeit nicht für einen Winterthurer Verein spielen wollte?