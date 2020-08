Gewerbe in Winterthur – Winti-Mäss nun doch abgesagt Das Coronavirus zwingt auch die Veranstalter der Winti-Mäss in die Knie. Ursprünglich hätte die Publikumsmesse trotz Pandemie stattfinden sollen. Die neusten Entwicklungen machen dies jedoch unmöglich.

Die Winti-Mäss empfängt jährlich bis zu 39’000 Besucher. 2020 ist dies jedoch Corona-bedingt nicht möglich. Foto: mad

Die 89. Winti-Mäss muss auf 2021 verschoben werden. Dies gaben die Veranstalter heute in einer Mitteilung bekannt.

Die Messe in den Eulachhallen hätte vom 18. bis zum 22. November stattfinden sollen. Noch Ende Juni bekräftigte Veranstalter Andreas Künzli gegenüber dem «Landboten», trotz der Covid-19-Pandemie an diesem Termin festhalten zu wollen. Die aktuelle Verschärfung der Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus machen die Durchführung jedoch nun unmöglich. Damit wird die Winti-Mäss in ihrer 90-jährigen Geschichte erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht stattfinden.

«Eine Katastrophe»

«Für uns als KMU ist das wirtschaftlich eine Katastrophe und natürlich auch emotional sehr belastend», zeigt sich Künzli in einer ersten Stellungnahme enttäuscht über die Absage. «Wir haben aber auch viele neue Ideen und werden uns jetzt die Zeit nehmen, diese zu bündeln und anzugehen.»

Das KMU Forum Region Winterthur kann aus heutiger Sicht am 20. November 2020 wie geplant durchgeführt werden. Die Winti-Mäss im nächsten Jahr soll vom 10. bis zum 14. November 2021 stattfinden.

huy