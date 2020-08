Wespen lieben Trauben: Unzählige Wespen stürzen sich derzeit begierig auf die frühreifen Rebsorten im Weinland – und hinterlassen entsprechende Schäden. So zum Beispiel auch – wie das Foto zeigt – in den Rebbergen von Winzer Ueli Kindhauser in Dorf.

Foto: Ueli Kindhauser