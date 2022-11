Winterthurerin an Handball-EM – «Wir alle haben Lust auf eine Überraschung» Das Handball-Nationalteam der Frauen startet zu seiner EM-Premiere. Mit dabei: Lea Schüpbach, die Torhüterin aus Taa, die bei Yellow Winterthur begann und inzwischen in der Bundesliga spielt. Urs Stanger

Auch die Schweizer Handballerinnen stehen jetzt im Fokus: Die Winterthurerin Lea Schüpbach bei einem Interview in der Axa-Arena. Foto: Deuring Photography

Die Tage am Mittelmeer sind vorbei. Am Mittwoch reisen die Schweizerinnen aus Spanien nach Ljubljana. In Sloweniens Hauptstadt findet tags darauf das Abschlusstraining statt. Und dann beginnt sie, die erste Endrunde für ein Schweizer A-Handballnationalteam der Frauen.