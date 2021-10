Tödlicher Unfall in Sternenberg – «Wir alle hier kennen die Gefahr der Steilhänge» Nach dem tragischen Unfalltod eines Landwirts spricht eine Bäuerin aus Sternenberg über ihren Alltag im steilen Gelände. Und ein Unfallforscher will nun handeln. Thomas Münzel

Steilhang in Sternenberg: Was bereits für Sonntagswanderer eine ziemliche Herausforderung darstellt, ist es erst recht für die Landwirte. Foto: Anna-Tia Buss

Sternenberg trauert. Im kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, löst der tödliche Arbeitsunfall vom vergangenen Sonntag, bei dem ein einheimischer Landwirt ums Leben kam, grosse Betroffenheit aus. Vor allem bei den Bäuerinnen und Bauern im Ort. Für viele von ihnen war der Verstorbene nicht nur ein Bekannter, sondern auch ein guter Freund. Und einige ahnen: «Das hätte mir auch passieren können.»

Denn zum Verhängnis wurde dem 57-jährigen Landwirt ein Steilhang, wie er in der hügeligen Region sehr oft vorkommt. Auf dem abschüssigen Hang war der Mann am Sonntagabend mit einem Traktor und einem angehängten Kreiselheuer unterwegs. Laut einem Polizeibericht geriet das Fahrzeug plötzlich ins Rutschen, stürzte infolgedessen 300 Meter in die Tiefe und überschlug sich. Dabei wurde der Landwirt aus dem Traktor geschleudert und unter der Maschine eingeklemmt. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.