Community Care in Seuzach

Ralph Kunz ist Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.

Ralph Kunz ist Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.

Sie waren zwei Jahre Pfarrer in Seuzach und arbeiten seit 2001 am Theologischen Seminar der Universität Zürich. Was beschäftigt Sie zurzeit?

Ich habe zwei Schwerpunkte: einerseits Seelsorge mit einem speziellen Interesse für Spiritualität im Alter und andererseits den Gemeindeaufbau, also die Frage, was Kirchgemeinden benötigen, um Zusammenleben zu fördern. «Community Care» ist die Schnittmenge dieser beiden Interessen. So soll aus einer ein- oder zweiseitigen Fürsorge ein Füreinandersorgen werden. Grundlage dafür ist die Korporation, eine Körperschaft, die wie ein Organismus funktioniert und eine Kultur der Sorge aufbaut.