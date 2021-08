Musikfestwochen in Winterthur – «Wir brauchen mehr Helfer als sonst» Die Musikfestwochen spielen sich dieses Jahr auf drei grossen Bühnen ab. Weil diese über die Stadt verteilt sind, braucht es mehr Helfer als sonst. Noch sind viele Schichten offen. Delia Bachmann

Die Helfer haben im Rychenbergpark eben erst mit dem Aufbau für die Musikfestwochen begonnen. Foto: Madeleine Schoder

In neun Tagen stehen die ersten Bands auf den Bühnen der Musikfestwochen. Bis dahin und vor allem danach gibt es für die Helfer viel zu tun. Noch ist aber ein Drittel der Schichten unbesetzt, weshalb die Organisatoren kürzlich per Video nach weiteren Freiwilligen suchten. «Es ist nicht so, dass wir die MFW nicht durchführen könnten», sagt David Egg, Co-Leiter der Musikfestwochen: «Aber jede Person mehr ist eine Hilfe.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dies spüren vor allem die Besucherinnen. Je mehr Helfer am Start sind, desto schneller sind sie auf dem Gelände, und desto früher haben sie ein Bier in der Hand. Besonders gesucht sind Personen, die beim Abbau helfen oder bei der Putzcrew mitmachen: «Sonst sind diese Schichten sehr beliebt, weil man am frühen Morgen unterwegs ist und am Abend an die Konzerte kann», sagt Egg.