Mamablog: Interview über Leistungsdruck – «Wir denken oft, Noten seien gerecht – aber das täuscht» Sind Noten und Prüfungen an Schulen noch zeitgemäss? Unsere Autorin hat beim Gymnasiallehrer und Didaktiker Philippe Wampfler nachgefragt. Marah Rikli

Spricht sich klar gegen Noten aus: Gymnasiallehrer und Didaktiker Philippe Wampfler. Foto: Florian Bachmann

In diesen Tagen beginnt für viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz das neue Schuljahr. Während es für die Erstklässler noch eher gemächlich zu und her geht, stehen für die die meisten Kinder ab der Mittelstufe kurz nach den Ferien bereits Prüfungen an. Schliesslich braucht es genügend Noten für das nächste Zeugnis, für die Aufnahmeprüfung am Gymnasium, für den Übertritt in die gewünschte Sekundarschule oder für die Bewerbung auf eine Lehrstelle.

Für viele Familien sind Noten ein ambivalentes Thema – ähnlich wie die Hausaufgaben. Die einen Eltern finden sie unverzichtbar, andere sagen, sie gehörten abgeschafft. Auch Schulen und Lehrpersonen sind geteilter Meinung. Insbesondere seit der Einführung des Lehrplans 21 sorgen die Themen Prüfen, Beurteilen und Benoten für Gesprächsstoff.