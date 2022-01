Fluchtgut in Winterthur – «Wir diskutieren nicht über Begriffe, sondern sichten die Fakten» In Zürich wird heftig über die Herkunft der Werke aus der Bührle-Sammlung im neuen Erweiterungsbau des Kunsthauses diskutiert. Gibt es auch im Kunstmuseum Winterthur Werke mit problematischer Herkunft? Helmut Dworschak

In Winterthur steht die Sammlertätigkeit von Oskar Reinhart im Zentrum des Interesses. Im Bild das Museum Oskar Reinhart, Aufnahme vom Februar 2017. Archivbild: Marc Dahinden

In Winterthur wurde die Auseinandersetzung um die Herkunft von Kunstwerken bereits in den Jahren 2014 und 2015 geführt, an zwei Tagungen im damaligen Museum Oskar Reinhart (siehe Ausgabe vom 31.8.2015). Im Zentrum stand der Begriff «Fluchtgut». «Dutzende» von Werken der Sammlung Oskar Reinhart würden als Fluchtgut infrage kommen, schätzte der damalige Museumsdirektor Marc Fehlmann. Was ist seither geschehen?

«Wir klären proaktiv ab, aber wir diskutieren nicht über Begrifflichkeiten», sagt Konrad Bitterli, Direktor des Kunstmuseums Winterthur, das inzwischen mit dem Reinhart-Museum fusioniert wurde. Die Provenienzforschung der Schweizer Museen – also die Erforschung der Herkunft der Werke – sei mit finanzieller Beteiligung des Bundes ausgebaut worden. «Es gibt Werke, bei denen wir wissen, dass wir noch nicht über genügend Informationen verfügen», sagt Bitterli. «Aber Stand heute haben wir meines Wissens keine Raubkunst mehr.» Aus der Schweiz seien bisher wenige Rückgaben erfolgt, weshalb Bitterli glaubt, dass viele Schweizer Museen «nur am Rand» von der Problematik betroffen seien.