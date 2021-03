Pfadis sind ja viel im Wald, was macht das Aufräumen diesen Samstag speziell?

Lukas Rupper: Es ist die erste organisierte Clean-up-Aktion, die wir so durchführen. Fünf Abteilungen sind in und um Winterthur unterwegs. Weil der offizielle Clean-up-Day der Schulen immer im Sommer an einem Freitag stattfindet, hielten wir es nicht für sinnvoll, in der gleichen Woche am Samstag noch einmal die gleichen Plätze zu besuchen.