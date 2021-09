Spitäler am Anschlag – «Wir fragen uns, wie lange wir noch durchhalten» Die Intensivstationen sind voll, immer neue Ferienrückkehrer werden eingeliefert. Der Bundesrat will trotzdem noch keine Zertifikatspflicht. Ärzte und Pflegepersonal reagieren darauf teils mit Wut. Catherine Boss , Oliver Zihlmann

Politiker sollen am besten vor Ort kommen, hört Intensivpflegefachfrau Carmen Karde vom Unispital Zürich ihre Leute sagen. Foto: Urs Jaudas

Vom Bundesrat kam diese Woche ein klares Signal: Die Einführung der Zertifikatspflicht wird verschoben. Die Situation in den Spitälern lasse das zu. Die SVP doppelte nach und schlug vor, einfach die Bettenzahl auf den Intensivstationen (IPS) auf 1500 zu erhöhen, um das Problem zu bekämpfen.

Bei vielen Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachkräften auf Schweizer Intensivstationen löst das frustriertes Schulterzucken aus. Zum Teil auch Wut.

«Wir haben hier keine Zeit für solche Diskussionen, wir sind an der Front und schon wieder voll am Anschlag», sagt Sabine Hermann (Name geändert). Sie arbeitet auf einer IPS in der Ostschweiz und möchte anonym bleiben. «Wir haben von acht Betten bereits wieder vier mit Covid-Patienten belegt, die teils auf dem Bauch liegen müssen. Voll verkabelt und intubiert.»