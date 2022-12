Aus Winterthur nach Katar – «Wir haben Brasilien 3:1 besiegt» Anders als die «Grossen» haben die Schweizer Fussballfans mit dem Winterthurer Roman Freuler an ihrer WM Brasilien besiegt. Das Aus folgte dann auch gegen Portugal – aber knapp. Patrick Gut

Die Fan-Mannschaften von Portugal und der Schweiz nach dem Achtelfinal, den die Schweiz im Penaltyschiessen verloren hat. Roman Freuler ist der fünfte von rechts in der vorderen Reihe. Foto: PD

«Ein Höhepunkt meiner Woche an der Fussball-WM in Katar war die zweitägige Fan-WM, an der ich als Spieler mittun durfte. Am ersten Tag haben wir in der Fanzone auf dem kleinen Feld fünf gegen fünf die Vorrundenspiele absolviert; jeweils zwei Halbzeiten à acht Minuten. Mit 3:0 gegen Kamerun, 3:1 gegen Brasilien und zuletzt 1:1 gegen Serbien haben wir uns als Gruppenerste für die K.o.-Runde qualifiziert.