Podcast zum Schweizer Eishockey – «Wir haben ein Problem mit der Glaubwürdigkeit» Der sechsfache Meisterspieler Martin Plüss (43) kritisiert die Vorgänge im Schweizer Eishockey. Für ihn kommt die Nachwuchsdiskussion viel zu kurz. Reto Kirchhofer

Mister Vielseitigkeit: Seit dieser Saison steht Martin Plüss als Eishockeyexperte für SRF im Fokus. Foto: SRF (Oscar Alessio)

Zwölf Weltmeisterschaften und vier Olympiaturniere mit der Schweiz, zwei Meistertitel mit Kloten und vier mit dem SC Bern: Martin Plüss hat das hiesige Eishockey zwei Jahrzehnte lang geprägt. Seit dieser Saison begleitet der 43-Jährige für SRF die Meisterschaft als Experte.

Im «Eisbrecher»-Podcast erzählt Plüss, weshalb er das Sportchef-Angebot aus Bern abgelehnt hat. Er pariert Provokationen früherer Wegbegleiter und spricht über seine neue Rolle als Coach und Berater von Eishockeyprofis.

Gross ist Plüss’ Unmut über die geplante Ligareform. Für ihn kommt das Thema Entwicklung zu kurz. «Im Nachwuchsbereich hat sich der Abstand zu den Topnationen vergrössert. Dieser Fakt gehört in die Diskussionen um die künftige Ausrichtung unseres Eishockeys.»



Wie und wo Plüss den Hebel ansetzen würde und was er von den Vergleichen mit der Ausländerstrategie in Schweden hält, schildert er im Podcast.