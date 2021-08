Vierte Corona-Welle – «Wir sehen tendenziell schwerere Fälle von Lungenversagen» Am Unispital Zürich sind bereits wieder fast alle Intensivbetten belegt. Die beiden leitenden Ärzte Peter Steiger und Matthias Hilty sind über ungeimpfte Patienten frustriert und bangen um das ausgebrannte Pflegepersonal. Marc Brupbacher

« Die Personen sind so schwer krank, dass eine Kommunikation schwierig ist »: Peter Steiger, Intensivmediziner am Universitätsspital Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In vielen Kantonen hat die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) wieder ein besorgniserregendes Niveau erreicht. In Zürcher Spitälern liegen 53 Covid-Kranke auf der Intensivstation, das sind bereits halb so viele wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Spätherbst 2020. Die grösste Intensivstation in der Schweiz betreibt das Universitätsspital Zürich. Peter Steiger, stellvertretender Institutsleiter Intensivmedizin, und Matthias Hilty, Oberarzt am gleichen Institut, schildern die momentan prekäre Situation.

Wie ist die Lage auf Ihrer Abteilung? Hilty: Die Auslastung ist wieder massiv angestiegen. Wir haben 64 Betten auf der Intensivstation, davon sind aktuell 25 bis 30 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Platz schaffen ist sehr schwierig. Zusätzliche Betten können bereitgestellt werden, aber dann fehlt das Personal. Einer Pflegeperson können auch mehrere Patienten zugewiesen werden, dann kann aber die Behandlungsqualität darunter leiden.

Steiger: Wir haben keinen Platz mehr. Es ist momentan ganz schwierig, Notfalleintritte zu versorgen. Ich bin Tag und Nacht am schauen, welche Patienten man verlegen kann. Alle anderen Spitäler sind aber auch voll, vor allem auf Intensivstationen. Und die anderen versuchen ebenfalls, uns Patienten zuzuweisen. Es werden bereits wieder OPs verschoben.