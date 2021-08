«Apropos» – der tägliche Podcast – «Wir haben nicht gedacht, dass es so schnell gehen könnte» Nur noch geimpft oder mit Test in die Beiz oder zum Fest – während die Tests kosten: Warum wechselt der Bundesrat die Strategie? Und wie könnte sich das auf das politische Klima auswirken? Mirja Gabathuler , Philipp Loser als Host , Luca De Carli als Gast

In Zukunft vielleicht auch im Café oder im Sportclub alltäglich: Vor einem Fussballspiel werden die Covid-Zertifikate der Besucherinnen und Besucher gescannt. Foto: Keystone

Werden wir nur noch mit Impfnachweis, als Genesener oder mit einem Test das Restaurant oder das Fitnesscenter besuchen oder an einer Hochzeit teilnehmen können? Der Bundesrat will prüfen, ob sich die Zertifikatspflicht ausweiten lässt. Er schickte gestern einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlassung der Kantone. Zugleich hält er daran fest, dass Tests für Symptomfreie ab Oktober kostenpflichtig werden.

Noch vor zwei Wochen hat der Bundesrat die Normalität ausgerufen. Die steigenden Fallzahlen und der drohende Kollaps in den Spitälern haben ihn zum Umdenken gebracht. «Ja, wir haben nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann», sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der Pressekonferenz.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die ausgeweitete Zertifikatspflicht nun tatsächlich kommt? Wie könnte sie aussehen? Und was bedeutet der Entscheid für das politische Klima in der Schweiz – wo der Ton zwischen Ungeimpften und Geimpften sich unlängst verschärft hat? Darüber spricht Inlandredaktor Luca De Carli mit Philipp Loser in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

