Aber sind die Erwartungen der Europäer an eine Biden-Administration nicht zu hoch?

Wir müssen realistisch sein. Die Polarisierung in den USA hat nicht nur mit der Persönlichkeit von Donald Trump zu tun, auch wenn er eine wichtige Rolle gespielt hat. Die USA werden stärker nach innen schauen. Und Europa ist nicht mehr ihr wichtigstes Operationsgebiet. Wir müssen deshalb unsere Rolle in der Partnerschaft anpassen. Wir müssen an unserer strategischen Autonomie arbeiten.