Was die anderen Kinobetreiber sagen Infos einblenden

Wie reagieren die anderen Kinos in der Stadt Zürich auf die Kollaboration an der Langstrasse? Die Kinokette Blue Cinema sowie die Arena in der Sihlcity, der zudem das Stüssihof im Niederdorf angeschlossen ist, nehmen keine Stellung. Aber es ist anzunehmen, dass sie es gelassen sehen – sie haben ein anderes Publikum und Angebot, konzentrieren sich auf Mainstreamproduktionen, die zum grössten Teil in deutscher Synchronfassung gezeigt werden. Anfang Jahr schloss Blue Cinema das Frosch, das einzige Kino der Kette, das in erster Linie Arthouse- und Independent-Filme gezeigt hatte (lesen Sie hier mehr dazu).

Eine direktere Konkurrenz gibt es zwischen dem Kosmos und den Neugass-Kinos mit der Arthouse-Gruppe, die ebenfalls ein cinephiles Publikum anspricht. Franziska Thomas, Programmleiterin der Arthouse-Kinos, sieht jedoch kein ernstes Problem: «Wir sind viel stärker auf den Kreis 1 ausgerichtet.» Eine Ausnahme ist das Arthouse Uto, das nur wenige Meter vom Houdini in der Kalkbreite entfernt liegt. Dort gibts aber eine andere Zusammenarbeit: Das jüdische Filmfestival Yesh! findet jeweils in beiden Kinos statt. Hinzu kommt die Kinokarte, die die Arthouse-Gruppe gemeinsam mit der Neugass Kino AG anbietet. Wer eine solche besitzt, hat Anrecht auf Ermässigungen und andere Vorteile in den beteiligten Häusern. Grundsätzlich findet Franziska Thomas zum Zusammenschluss: «Wir sind für alles offen, was den Kinoschauplatz Zürich stärkt.» (ggs)