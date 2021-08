Tiefe Impfquote im Tösstal – «Wir haben weniger Kontakte» In abgelegenen Gebieten südöstlich von Winterthur ist die Impfbereitschaft kantonsweit am tiefsten. Einheimische nennen mögliche Gründe dafür. Rafael Rohner

Häuser und Höfe sind in Sternenberg verteilt über Hügel und Täler. Foto: Anna-Tia Buss/Tamedia

Die Ortschaften Schmidrüti, Sternenberg, Hofstetten, Hagenbuch oder Schlatt fallen in der Zürcher Impfstatistik auf. Sie weisen allesamt eine vergleichsweise tiefe Zweitimpfquote aus, teilweise liegt sie sogar deutlich unter 40 Prozent.

Die Ortschaften haben neben der tiefen Impfquote noch eine Gemeinsamkeit: Es sind weitläufige Landschaften mit vergleichsweise losen Siedlungen. Einzelne Weiler und Höfe verteilen sich über Täler und Hügel, als hätte sie ein Riese vor Urzeiten zufällig in der Gegend verstreut.

Die Topografie ist denn auch einer der Gründe, die Sternen-Wirtin Marianne Brühwiler für die eher tiefe Impfquote in Sternenberg (38,6 Prozent) aufführt: «Viele hier oben gehen nicht gross in die Stadt, wo es viele Leute hat», sagt die Wirtin. Wir haben dadurch weniger Kontakte.» Deshalb sei auch die Gefahr kleiner, sich anzustecken, und eine Impfung dränge sich weniger auf. «Manche haben nicht einmal ein Auto und gehen nie an Konzerte.» Andere wollten erst abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

