Schlechte Luft in Belgrad – «Wir hängen an der Kohle wie andere am Heroin» Nicht nur völlig veraltete Kohlekraftwerke verpesten die Luft in Serbiens Hauptstadt. Die Europäische Union lässt den Beitrittskandidaten gewähren. Dabei liesse sich das Problem lösen. Florian Hassel aus Belgrad

Die Maske soll nicht nur vor Coronaviren schützen: Passant vor dem Parlament in Belgrad. Foto. Andrej Isakovic (AFP)

Wenn Ana Dzokic frische Luft schnappen will, macht ihr Nachbar ihr oft einen Strich durch die Rechnung. Wenn er seine Heizung anmacht, ist Dzokics Balkon südlich des Stadtzentrums von Belgrad nach wenigen Minuten in Rauch gehüllt. Es liegt ein beissender Geruch in der Luft, winzige Ascheteile rieseln in ihre Kaffeetasse. «Unser Nachbar hat seinen Kohleofen angeworfen», erklärt sie.

Dzokic, Stadtplanerin und Architektin, hat auf der Dachterrasse eine Messstation für Luftqualität installiert. Von besonders gesundheitsschädlichen Mikropartikeln, die in Lunge und Blut eindringen, hat Ana Dzokic schon Werte von 450 Mikrogramm gemessen. Ein Wert, der um das 45-fache über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt.