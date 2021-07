«Mittelalterspektakel Winterthur» – «Wir hauen uns, weils Spass macht» Im «Mittelaltermarkt» auf dem Teuchelweiherplatz kann man bis Sonntagabend ein wenig in eine andere Zeit eintauchen und Corona vergessen. Helmut Dworschak

Kampf in der Arena. «Wir sind eine relativ kleine Szene, in der man sich richtig gern hat», sagt der Moderator. Foto: Madeleine Schoder

In dem mit Sägemehl bestreuten Kampfplatz fechten Ritter in echt wirkenden Rüstungen mit dem Schwert, dazu ertönt aus den Boxen ein gleichbleibender, pathetischer Sound. Vierzig Kilo wiegt das Eisen, das die Ritter auf dem Körper tragen, unter der Sonne verwandelt es sich in ein Wärmekraftwerk. «Wir hauen uns, weils Spass macht», behauptet der Moderator. Ob die Kämpfenden zustimmen, ist nicht zu sehen.

Atempause: Novizin Verena (rechts) wird von einem Kollegen gecoacht. Foto: Madeleine Schoder

Nun tritt «Verena, die Novizin» gegen «Andreas von Beutenberg» an. «Frauen sind gleichwertige Kämpfer», weiss der Moderator, und animiert das Publikum, die Kontrahenten anzufeuern. Er erklärt die richtige Atemtechnik zum A und O des Kampfs und verordnet schon bald eine kurze Verschnaufpause. Unter dem Eisenhelm kann die Luft schnell knapp werden. Verena wird am Rand von einem Kollegen gecoacht, wie man es aus dem Boxen kennt. Nach dem Auftritt steht sie total verschwitzt hinter der Absperrung und beobachtet ihre Nachfolger in der Arena.

