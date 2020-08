Badeidyll im Schwimmbad Geiselweid, anno 2009. Der richtige Ort, um eine Utopie von Gesellschaft zu erleben? Bild: Heinz Diener

Es gibt Freunde, es gibt Bekannte, es gibt Fremde – in eine dieser drei Schubladen sortieren wir gewöhnlich unserer Umgebung. Dass diese Dreiteilung der Welt jedoch zu kurz greift, wurde mir in diesen heissen Tagen wieder klar. «Ah, sind Sie auch mal wieder hier? Wir haben Sie schon vermisst», so rutschte es mir vor zwei Wochen spontan heraus, als ich das ältere Paar, das sonst immer auf dem Liegestuhl Nummer eins und zwei sass, endlich mal wieder am Beckenrand der Badi sitzen sah. Tatsächlich hatte mich auch schon einer meiner Söhne drauf angesprochen und gemeint, er frage sich, wo die beiden diesen Sommer wohl seien. «Jetzt sind wir ja da!», war ihre fröhliche Antwort. Wir lachten uns zu, und als wir dann nach Hause gingen, winkten wir uns

noch mal. «Bis bald!» Und morgen dann wieder: «Grüezi mitenand!» So machen wir es immer.

Eigentlich lustig. Denn wer wir sind, das wissen wir beide nicht voneinander. Die gegenseitige Kenntnis beschränkt sich darauf, dass wir wissen, welche Badehosen und Frotteetücher wir besitzen. Und doch sind wir nicht einfach Fremde. Die Badi wäre ein weniger schöner Ort ohne sie. Es würde was fehlen. Das hat mein Sohn schon genau richtig gespürt. Sie gehören dazu, so wie wir vielleicht für sie. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen, und verspüren doch nicht das Bedürfnis, uns mit Namen und allem, was dazugehört, kennen zu lernen. Könnte ja sein, dass man rausfindet, dass man sich bei näherer Bekanntschaft gar nicht besonders mag, ganz

unterschiedliche Ansichten hat, über die man sogar in Streit geraten könnte. Wer weiss? Ist aber

eigentlich auch unwesentlich.

Tatsächlich glaub ich, dass genau die Tatsache, immer ganz genau wissen zu wollen, ob die Mitmenschen auch wirklich zu uns passen, eigentlich etwas Infantiles hat. Mir kommt das vor wie früher in der Schulklasse, wo es immer darum ging, wer mit wem in welcher Clique ist. Und dieselbe Logik sehen wir auch in den sozialen Medien, wo wir von allen immer schon deren Interessen und Ansichten wissen. Dass man sich hingegen auch mögen kann, nur aus der Ferne, wirkt da umso utopischer. Dabei wäre es doch vielleicht das, was Gesellschaft auch bedeuten sollte: nicht ein Volk von lauter Gleichgesinnten, sondern Mitmenschen, die sich nicht kennen, aber sich trotzdem zuwinken. Schön, dass ihr da seid!