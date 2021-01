Weltreise während der Pandemie – «Wir können hinter unserem Entscheid stehen» Carolina Kämpf und Philippe Matthys haben den Start zu ihrer einjährigen Reise trotz aller Widrigkeiten gewagt. Nun sind sie in Mexiko und berichten von einem wieder in die Gänge kommenden Tourismus. Anita Suter (Travelcontent)

Einkaufen mit Maske, auch wenn es heiss ist: Carolina Kämpf und Philippe Matthys haben ihre Weltreise in Mexiko begonnen. Foto: PD

Wir sind dann mal weg – so oder ähnlich tönte es wohl in den Köpfen von Carolina Kämpf (27) und Philippe Matthys (31), als sie am 2. Januar in Basel in den Flieger stiegen. Dass der Auftakt zu ihrer lange im Voraus geplanten Reise tatsächlich erfolgen würde, war aus bekannten Gründen alles andere als sicher.

Via Amsterdam reisten die beiden Berner nach Mexiko-Stadt, allen Pandemie-bedingten Widrigkeiten und auch den einen oder anderen Skeptikern im eigenen Umfeld zum Trotz. Jetzt oder nie, hätten sie sich gesagt, auch wenn die voraussichtlich einjährige Reise wohl anders ausfallen wird als ursprünglich geplant.