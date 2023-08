Selbstpflückhof in Hettlingen – «Wir können nicht leben vom Erlebnis» Auf dem Selbstpflückhof von Tobias Martin läuft die Brombeerernte. Obwohl Beeren beliebt sind, sorgt er sich. Das Problem: Die Leute läsen fürs Müesli ab statt für den Tiefkühler. Delia Bachmann

In der Beerenanlage von Martin Agro in Hettlingen gibt es Brombeeren zum Selbstpflücken. Reif sind sie, wenn sie schwarz, weich und etwas matt sind. Foto: Madeleine Schoder

Tobias Martin hat seine Brombeerstauden auf Linie gebracht. Gestutzt und durch Drähte gefädelt, stehen die beiden Reihen da. Die Pflanzen tragen keine Dornen, dafür Beeren so gross wie Walnüsse. Mit ihren wilden Verwandten, die sich abseits der Waldwege gerne um Fussknöchel schlingen, hat die «Loch Ness»-Brombeere wenig gemein. Am Anfang der beiden Reihen sind die unreifen roten in der Überzahl. Weiter vorne, wo erst wenige Pflücker durch sind, hängen auch tiefschwarze.

Die Farbe allein verrät laut Martin aber nur wenig über die Reife der Früchte: «Die meisten wissen das nicht und rupfen alles ab, was schwarz ist.» Doch woran erkennt man dann, ob ein Brombeeri parat zum Pflücken ist? «Wenn die Beerenzellen etwas matt sind und sich die Früchte leicht abnehmen lassen», erklärt der Bauer aus Hettlingen. Und: «Am besten isst man sie überreif, wenn sie ein bisschen mantschig sind.» Bei seiner «Nessie-Sorte» sei der richtige Zeitpunkt besonders wichtig: «Bei Sorten ohne Dornen sind die Beeren nur bei Vollreife richtig süss.»

Das Podest verpasst

Auf der alten Gletschermoräne zwischen Hettlingen und Ohrringen wachsen Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Cassisbeeren und Co. Neben der mit einem Netz überspannten Anlage liegt zudem das Erdbeerfeld. Die Brombeeren nehmen in der Anlage nur wenig Platz ein. Denn laut Martin sind sie weniger beliebt als etwa Erdbeeren oder Himbeeren. Während er diese drei Beerensorten zum Selbstpflücken anbietet, gibt es die anderen nur im Hofladen zu kaufen.

Die Beeren-Hitparade des Schweizer Obstverbands zeigt ein ähnliches Bild. Zwar hat sich die Menge der geernteten Brombeeren über die letzten zehn Jahre fast verdoppelt. Der Abstand der Brombeere (532 Tonnen) zur Erdbeere (6711 Tonnen), zur Himbeere (2301 Tonnen) und zur Heidelbeere (706 Tonnen) war aber auch im Jahr 2022 noch beträchtlich. Damit landet die Brombeere, vor zwei Jahren überholt von der Heidelbeere, auf dem vierten Platz der Beliebtheitscharts. Generell stieg die Nachfrage nach Beeren stark an.

Viele plücken weniger

Den Beerentrend spürt Tobias Martin nur bedingt: Zwar kämen heute doppelt so viele Leute zum Pflücken als noch vor ein paar Jahren, aber: «Sie nehmen nur halb so viele Beeren mit.» Laut dem 42-Jährigen kamen die Menschen früher öfter mit grossen Schüsseln und ernteten auch mal sieben Kilo aufs Mal zum Verarbeiten oder Einfrieren. Heute komme die grosse Mehrheit wegen des Erlebnisses und nehme vielleicht 300 Gramm fürs Müesli mit. Für den Betrieb stelle das ein Problem dar: «Wir können nicht leben vom Erlebnis, nur vom Ertrag.»

Martin spielt mit dem Gedanken, die aufwendigen Stauden in der Beerenanlage mittelfristig teilweise durch Obstbäume zu ersetzen: «Wir müssen in den nächsten zwei, drei Jahren schauen, ob wir die Beerenmenge noch wegbringen.» Nutzen werde er die über 100’000 Franken teure Anlage auf jeden Fall weiterhin. Erst diesen Frühling investierte er in ein Hagelnetz, nachdem der Hagel in den letzten zwei Jahren die Stauden beschädigt hatte. Ein engmaschiges Netz soll an den Seiten die tief fliegende Kirschessigfliege und andere Schädlinge draussen halten.

Ein kompletter Schutz sei aber nicht möglich. Der Fuchs schlüpfe unter dem Netz hindurch, die Vögel durch die Spalten im Hagelnetz. Und nur wenige Kirschessigfliegen genügen, um einen grossen Schaden anzurichten. Diese vermehren sich gerne in überreifen Früchten. Eine einzige Fliege legt bis zu 300 Eier. Auch darum sei ein sauberes Ablesen wichtig und dass die Beeren nicht an den Sträuchern und Stauden hängen blieben.

