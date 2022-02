Turbenthaler Tibeter an Demo – «Wir können nur an die Menschlichkeit appellieren»

Tibet und das Tösstal Infos einblenden

Als erstes europäisches Land nahm die Schweiz Flüchtlinge aus Tibet auf. 1950 war die chinesische Armee in Tibet einmarschiert. Der Widerstand der Einheimischen wuchs und gipfelte am 10. März 1959 in einem Volksaufstand, der jedoch brutal niedergeschlagen wurde. Tausende – darunter der Dalai Lama – mussten verzweifelt ihre Heimat verlassen. Schon bald darauf erreichten die ersten Tibeterinnen und Tibeter die Schweiz. Bis 1964 fanden circa 200 Waisenkinder Unterschlupf im Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen und bei diversen Schweizer Familien. 1963 beschloss der Bundesrat, 1000 Flüchtlinge aufzunehmen.

Im selben Jahr besuchten im Tösstal die Metallwarenfabrikanten Henri und Jacques Kuhn ein Wohltätigkeitskonzert zum Thema Tibet. Auf dem Rückweg diskutierten die beiden Firmenpatrons, ob sie ihre neu gebauten Wohnungen in Rikon tibetischen Flüchtlingen zur Verfügung stellen sollen. Sie meldeten sich beim Schweizerischen Roten Kreuz. Und schon bald zog eine Gruppe von 27 Tibeterinnen und Tibetern ein. So erzählte es Jacques Kuhn 2004 in einem Interview in «Tibet aktuell». Auch in Weisslingen, Turbenthal, Bauma und Rüti kamen Tibeter in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften unter.

1967 wurde in Rikon auf Anraten des Dalai Lama der Grundstein für das Tibet-Institut gelegt. 1973 besuchte er es zum ersten Mal, 14 weitere Male folgten. Zuletzt war er 2018 in Rikon. (roh)