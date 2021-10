Showdown im Europaparlament – Von der Leyen droht Polen, Premier spricht von «Erpressung» Die EU-Kommissionspräsidentin will Polen wegen des Infragestellens von EU-Recht heftig sanktionieren. Morawiecki gibt gleich zurück. UPDATE FOLGT

Sie ist sauer und sagt es auch so: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: Keystone

«Wir können und wir werden es nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden», sagte sie am Dienstag in einer Debatte mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki im Europaparlament in Strassburg. Die Kommission werde handeln.

Als konkrete Optionen nannte von der Leyen ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, die Nutzung eines neuen Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln sowie eine erneute Anwendung des sogenannten Artikel-7-Verfahrens. Letzteres könnte sogar zum Entzug der polnischen Stimmrechte bei EU-Entscheidungen führen.

«Erpressung»: Polens Premier schlägt zurück

«Ich bin nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollen und Polen drohen», sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki, der ebenfalls vor dem Europaparlament sprach.

«Ich bin nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollen und Polen drohen»: Regierungschef Mateusz Morawiecki. Foto: AFP

Hintergrund der Drohungen von der Leyens ist ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, nach dem Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Diese Entscheidung wird von der EU-Kommission als höchst problematisch angesehen, weil sie der polnischen Regierung einen Vorwand geben könnte, ihr unliebsame Urteile des EuGH zu ignorieren.

Das Urteil stelle die Grundlagen der Europäischen Union infrage, kritisierte von der Leyen am Dienstag im Parlament. «Es ist eine unmittelbare Herausforderung der Einheit der europäischen Rechtsordnung. Nur eine gemeinsame Rechtsordnung ermöglicht gleiche Rechte, Rechtssicherheit, gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und daraus resultierend gemeinsame Politik.»

SDA/cpm

