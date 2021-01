Rechenzentrum in Winterthur

«Dass die Datenmengen stetig zunehmen, liegt an uns allen»: Stadtrat Stefan Fritschi (FDP).

«Dass die Datenmengen stetig zunehmen, liegt an uns allen»: Stadtrat Stefan Fritschi (FDP).

Herr Fritschi, warum muss Stadtwerk in der Grüze 8,6 Millionen Franken in ein Unterwerk investieren, nur weil ein Privater ein Rechenzentrum bauen will?

Stefan Fritschi: Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, den Anschluss ans Stromnetz sicherzustellen. Wenn ein Bauprojekt zonenkonform ist, sind wir verpflichtet, es anzuschliessen.