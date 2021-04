Landärzte warten vergeblich – «Wir könnten ganze Dörfer impfen» Zürcher Hausärzte führen lange Wartelisten für Covid-Impfungen. Sie würden gerne richtig loslegen, es mangelt aber an Impfstoff. Rafael Rohner

Impfzentren impfen derzeit viele Dosen, auch Hausärzte wünschen sich mehr Impfstoff. Foto: Urs Jaudas

Hans-Peter Mösch ist sonst eher eher ein ruhiger Typ. Einer, der sich nicht gern in den Mittelpunkt stellt. Dennoch meldet sich der langjährige Hausarzt aus Wila jetzt zu Wort: Die Situation mit den Covid-Impfstoffen sei für viele Hausärzte frustrierend, sagt er. «Wir haben täglich Dutzende von Anrufen von Patienten, die sich impfen lassen wollen. Dabei müssen wir uns auch beschimpfen lassen, da wir noch immer kaum Impfstoff haben.»

Während in den Impfzentren in den Städten nach Ostern viele Termine frei waren, bleiben die Wartelisten bei den Hausarztpraxen auf dem Land lang. «Die Leute wollen nicht nach Zürich fahren, um sich impfen zu lassen», sagt Hans-Peter Mösch weiter. Ausgerechnet für besonders gefährdete Personen sei das schwierig, da sie nicht mehr mobil seien. «Es ist brutal, zu entscheiden, wen wir von der Liste mit unseren Risikopatienten zuerst impfen sollen.» Das sei umso ärgerlicher, weil Hausärzte ohne Weiteres ganze Dörfer in kürzester Zeit impfen könnten.