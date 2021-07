Downburst über dem Taggenberg – «Wir konnten nur noch uns selber schützen» Der Hagelsturm vom 13. Juli zog nördlich von Wülflingen eine Schneise der Zerstörung – mittendrin: Eva Laportella und Reto Meier samt Kindern. Markus Brupbacher

Reto Meier und Eva Laportella vom Hirschenguet ob Wülflingen: Der Gewittersturm vom 13. Juli hat ihnen sehr viel genommen. Nun sind sie am Aufräumen. Foto: Enzo Lopardo

Der Himmel ist blau, kein Wölkchen zu sehen. Es ist Mittwochmorgen im Hirschenguet nördlich von Wülflingen. Der Gegensatz könnte nicht grösser sein zu dem, was vor gut einer Woche hier auf dem Hof von Eva Laportella und Reto Meier geschah: Am 13. Juli, um 2 Uhr in der Nacht, fegte ein zerstörerischer Sturm mit Hagel und Starkregen über den biologisch-dynamischen Betrieb.

Aufnahme vom Dienstagabend, 13. Juli: Die Gemüsebeete im Hirschenguet stehen unter Wasser, die Pflanzen vom Hagel zerschlagen. Foto: Markus Brupbacher

«Wir haben viele freiwillige Helfer, sonst wäre das nicht zu schaffen», sagt Reto Meier auf dem Rundgang. Vom Wind verdrehte oder von umgestürzten Bäumen zerdrückte Folientunnel, vom Hagel zerfetztes Gemüse und abgeplatzte Baumrinden oder Holzfassaden, die von den Hagelkörnern wie sandgestrahlt sind: Obwohl schon vieles aufgeräumt ist, sind noch immer Schäden des Sturms zu sehen. «Es berührt mich extrem, dass so viele Leute Anteil nehmen, helfen», sagt Eva Laportella. «Das zu erleben, ist schön.»

