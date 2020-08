Datenschutz in Zeiten von Corona – «Wir kriegen die Kurve noch» Dominika Blonski hat mitten in der Corona-Krise ihr Amt als kantonale Datenschützerin übernommen. Sie zieht Bilanz über 100 Corona-Tage. Matthias Scharrer

Dominika Blonski pocht auf Datenschutz in Corona-Zeiten. Foto: Keystone

«Corona hat uns viel gezeigt, auch in Bezug auf Datenschutz», sagte Dominika Blonski. Seit 100 Tagen ist sie Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich. Ihr Start am 1. Mai fiel in die Lockdownzeit, die Amtsübernahme fand im Homeoffice statt. Datenschutzfragen sind seither auffällig oft zur Sprache gekommen.