Demonstration in Winterthur – «Wir lassen uns hier nicht vertreiben» Die Besetzer und Mieter von Stefanini-Häusern protestierten gemeinsam vor dem Sitz der Stefanini-Stiftung. Die einen für ein längeres Bleiberecht, die anderen für günstige Mieten. Delia Bachmann

Vor dem Sulzer-Hochhaus demonstrieren Besetzer und Mieter, um länger und gleich günstig in ihren Stefanini-Häusern zu bleiben. Foto: Madeleine Schoder

Am Freitag kam es vor dem Sulzer-Hochhaus zu einer Kundgebung. Einige Besetzer und Mieter von Stefanini-Häusern protestierten gegen deren Aufwertung. «Wir wollen in unserer Wohnung bleiben. Wir lassen uns hier nicht vertreiben», schallte es beschwingt aus der Soundanlage auf einem Veloanhänger. Zwei Demonstranten hielten ein «Friede den Hütten, Krieg den Palästen»-Transparent hoch. Neben Klassenkampf gab es Kaffee und Kuchen an einem mit goldenem Lametta verzierten Stand.

Hier an der Neuwiesenstrasse haben die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und die Terresta ihren Sitz. Letztere verwaltet die Immobilien für die Stefanini-Stiftung. Zur Demo hatte die «Häuservernetzung Winterthur» aufgerufen. Das Kollektiv setzt sich zusammen aus den rund fünfzig Bewohnerinnen der besetzten Häuser in und um Winterthur. Das bekannteste «selbst verwaltete» Haus ist die «Gisi» in der Altstadt zwischen General-Guisan-Strasse und Neustadtgasse.