Digitalisierung der Stadt Winterthur – «Wir missachten den Volkswillen nicht» Mit dem Stadtwerk-Portal hat Winterthur einen ersten reinen E-Service. Im Interview äussert sich Stadtrat Kaspar Bopp (SP) zur umstrittenen Swiss ID und zur stockenden Digitalisierung. Delia Bachmann

Stadtrat Kaspar Bopp (SP) im Interview. Foto: Madeleine Schoder Foto: Madeleine Schoder

Für ein Baugesuch, eine Adressänderung oder eine Strafanzeige muss man in Zukunft nicht mehr an den Schalter. Die Stadt Winterthur arbeitet an der digitalen Verwaltung. Wie diese Vision umgesetzt werden soll, zeigt das im November 2021 lancierte E-Service-Portal. Es listet über hundert Dienstleistungen von A wie Abfallkalender zu Z wie Zuzug auf. Noch ist die Website vor allem eine «Linksammlung», wie Kaspar Bopp im Interview sagt. Der SP-Stadtrat ist als Finanzvorsteher auch für Informatikprojekte zuständig. Mit dem digitalen Kundenportal von Stadtwerk ging vor kurzem der erste E-Service online, der ein «authentifiziertes Login» benötigt.