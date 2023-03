Der HC Rychenberg hat sich in der Playoff-Halbfinalserie gegen Köniz am Donnerstag massiv gesteigert und Spiel 2 10:5 gewonnen. Stürmer Claudio Mutter erklärt warum.

«Wir müssen am Ball überzeugt und mutig auftreten»

Claudio Mutter: Es geht dabei vor allem um Konstanz. Wir hatten zuvor wiederholt Verletzungen zu beklagen. Dadurch können sich natürlich keine Automatismen einspielen. Seit Jonathan Nilsson aber zurück ist, läuft es immer besser. Natürlich gibt es in jedem Spiel ein wenig ein Auf und Ab, aber seit ein paar Spielen läuft es tipptop.

Da geht es vor allem ums Selbstvertrauen. Fehlt dieses, beginnt man alles zu hinterfragen. Wichtig war darum, mit Wechseln [Anm.: Michel Wöcke und Severin Ott ersetzten Niklas Rutz und Tobias Studer] neue Ideen hineinzubringen. Im Schlussdrittel gelang der Linie ein Tor und von da an begann es zu laufen. Das Tor war quasi der Dosenöffner.

Wie beurteilen Sie die Leistungen in den ersten beiden Spielen?

Am Donnerstag zeigten wir, dass wir das bessere Team sind, wenn wir Verantwortung übernehmen. Wir müssen am Ball überzeugt und mutig auftreten und grobe Fehler vermeiden. Am Mittwoch hatte diese Qualität noch gefehlt.