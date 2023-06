Herr Schneider, was ist gestern Nacht genau passiert in Brienz?

Die letzten Resultate, die wir erhalten haben, gaben eine Geschwindigkeit von 40 Metern pro Tag an. Danach wurden die Steine sicher noch schneller, doch mit dem Berg kamen auch die Reflektoren herunter. Dank diesen konnten wir mithilfe von Lasern ziemlich genau messen, wie sich der Berg bewegt. Was genau passiert ist um Mitternacht, wissen wir nicht.

Der Berg kam mitten in der Nacht herunter. Niemand konnte etwas sehen. Was haben Sie gedacht, als am Freitagmorgen die Dämmerung hereinbrach?

Zuerst war ich überrascht, wie viel von der Insel heruntergekommen war. Und dann natürlich erleichtert, dass der Schuttstrom vor dem Dorf haltgemacht hatte. Es ist praktisch der bestmögliche Fall eingetroffen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich schade, dass niemand gesehen hat, was genau passiert ist. Philosophisch betrachtet kann man es aber auch so sehen, dass der Berg uns gezeigt hat, dass er am Schluss doch macht, was er will.