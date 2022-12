Wie sahen Sie die Leistungen Ihres Teams in der Doppelrunde vom Wochenende?

Die Leistungen waren gut. Wenn man gegen Wiler und Köniz fünf von sechs möglichen Punkten holt, dann hat man sicher gut gespielt, gut gearbeitet. Wir kämpften sehr solidarisch füreinander, blockten viele Schüsse. Wir hatten die Energie, auch auf der Bank, was nicht immer der Fall war. Es war ein richtiger «Fight» und wir nahmen ihn an. Wir liessen uns auch nicht von irgendwelchen Sachen ablenken, seien das die Schiedsrichter oder sonst ein dummer Entscheid, sondern wir marschierten und marschierten und marschierten. Und dann kommt das so heraus. Darum bin ich sehr zufrieden mit der Leistung an dieser Doppelrunde.