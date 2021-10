Challenge League: Leader FCW gegen das Schlusslicht – «Wir müssen einfach unseren Job machen» Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Kriens ist für den FCW eine Pflichtaufgabe. Derlei muss er lösen, will er auf Dauer bleiben, was er zurzeit ist – ein Spitzenteam. Der SC Kriens kommt mit Michel Renggli als neuem Trainer. Hansjörg Schifferli

Die Bilanz zwischen dem FCW (rechts Samuel Ballet) und Kriens (Marijan Urti) ist nach den letzten 13 Begegnungen ausgeglichen. Foto: Madeleine Schoder

Die Ausgangslage ist so klar, dass sie schon fast wieder gefährlich ist: Der FCW trifft als Leader nach zehn Runden der Challenge League auf eigenem Platz auf den SC Kriens, den Tabellenletzten. Die Winterthurer haben als einzige Mannschaft erst einmal verloren und mit Abstand am wenigsten Gegentore kassiert. Die Krienser haben noch nicht einmal gewonnen und bereits sieben Punkte Rückstand auf den Zweitletzten, sie haben mit Abstand am wenigsten Tore geschossen und am meisten kassiert. Und der FCW hat, Ende August in Kriens, auch das erste Duell der Saison gewonnen. Jenes 3:2 war, so nebenbei gesagt, auch das einzige Ligaspiel seit zwei Jahren, das die Winterthurer nach einem 0:1-Rückstand als Sieger beendeten …