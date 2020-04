Die Nummer 1 im Springreiten – Steve Guerdat: «Wir müssen irgendwie weitermachen» Keine Titelverteidigung, keine Olympischen Spiele und die Hochzeit verschoben: Doch der Elgger Steve Guerdat hadert nicht, sondern übt sich in seinem Reitsportzentrum in Geduld. Angelika Nido

Vor einem Jahr gewann Steve Guerdat seinen dritten Weltcuptitel. 2020 konnte er ihn nicht verteidigen. Foto: FEI (Liz Gregg)

Mit seinen drei Grand-Prix-Siegen am Heim-Weltcupturnier in Basel sowie in Bordeaux war Steve Guerdat fulminant ins neue Sportjahr gestartet. Im Anschluss an die Hallenspringen verbrachte der Springreiter drei Wochen in Spanien auf der Mediterranean Equestrian Tour in der Nähe von Valencia, um sich mit rund 20 Pferden auf die Freiluftsaison vorzubereiten.