Frau Pauli, ein Grossteil der Jugendlichen ist unzufrieden mit dem eigenen Körper, wie Studien zeigen. Woher kommt das?

Dagmar Pauli: Einerseits hat das mit dem Erwachsenwerden an sich zu tun. In der Pubertät verändert sich der Körper stark. Die psychische Anpassung daran braucht Zeit. Die Studien zeigen aber auch, dass das Körperbild der Jugendlichen schlechter geworden ist über die letzten zehn Jahre, und das obwohl zum Beispiel Adipositas in derselben Zeit nicht zugenommen hat. Es ist also ein rein subjektives Gefühl.