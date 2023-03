Hat mit ihrem Post ihren Lohn offengelegt: Journalistin Patrizia Laeri. Foto: Urs Jaudas

Am 8. März haben wir den Internationalen Tag der Frau gefeiert. Ja, Sie haben richtig gelesen: gefeiert. Die Proteste rund um den Globus könnten einen anderen Eindruck erwecken: In London marschierten Frauen in den blutroten Kostümen der erfolgreichen Serie «Handmaid’s Tale» – einer Dystopie, in der Frauen als Dienstmägde versklavt werden – durch die Stadt und trugen dabei Porträts von inhaftierten oder getöteten iranischen Frauen vor sich her. In Mexiko protestierte das Kollektiv «Rabia» mit einer Performance, um auf die elf Femizide aufmerksam zu machen, die jeden Tag in Mexiko passieren. In Kasachstan gingen Frauen und solidarische Männer auf die Strasse, um ein Gesetz gegen häusliche Gewalt zu fordern. Und nicht zuletzt: In der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen unter Lebensgefahr, um für die Rechte afghanischer Frauen einzustehen.