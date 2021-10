Pilze sammeln in Winterthur – «Wir Pilzler haben eben einen Flick ab» Am Sonntag suchten die Pilzfreunde für einmal gemeinsam nach Mönchsköpfen, Kuhmäulern und Rotkäppchen. Dabei landeten nicht nur frische Schwämme in ihren Körben. Delia Bachmann

Nicole Hollenstein führt die Sammelnden durch den Eschenbergwald und hilft beim Bestimmen der Pilze. Foto: Enzo Lopardo

Mit leeren Körben trudeln die Pilzler bei der Waldhütte am Eschenberg ein. Hier startet am Sonntag die Exkursion des Vereins für Pilzkunde in Winterthur. Obwohl es schon gegen halb zehn ist, dringt noch keine Sonne durch den Nebel. Die Kälte bohrt sich durch die Jacken der Vereinsmitglieder. Und ein schwarzer Hund löst sich aus der Gruppe und pinkelt an einen Baumstrunk.

«Natürlich genau an die Hallimasche», tadelt ihn der Besitzer. Er und ein paar andere Pilzler ziehen allein los. Die meisten aber folgen Nicole Hollenstein ins Unterholz. Die 36-Jährige kennt sich aus und hat eine kleine Tour vorbereitet. Die Pirsch hat kaum begonnen, da findet Bea Küng schon den ersten Pilz: «Ein Ockertäubling», vermutet sie. Um sicher zu sein, hebelt sie ihn mit dem Sackmesser samt Stil aus dem Boden.