Sie recherchieren seit 2015. Wie hat sich die Welt auf Ihrem Forschungsfeld seither verändert?

Extreme Ideen, die ich ursprünglich sehr stark am Rande der Gesellschaft wahrgenommen habe, sind immer mehr bis zur Mitte durchgedrungen. Darum geht es auch in meinem letzten Buch «Massenradikalisierung». Seit Ausbruch der Pandemie ist ein deutlich grösserer Teil der Bevölkerung anfällig dafür geworden und läuft bei Demos Schulter an Schulter mit Neonazis oder Reichsbürgern. Allein die Reichsbürger-Szene ist in Deutschland enorm gewachsen. Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vertreten fünf Prozent der Deutschen reichsbürgernahe Ideologien, also antidemokratische Ideen.