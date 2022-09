Russischer Soldat über Rekrutierung – «Wir sind als Kanonenfutter gedacht» Die Kremlführung rekrutiert in russischen Straflagern Gefangene für den Krieg gegen die Ukraine. Was aber wird aus diesen Männern? Einer von ihnen hat dazu ein erschütterndes Interview gegeben. Christoph Koopmann

Erschütterndes Zeugnis: Jewgeni Anatoljewitsch Nuschin, unterdessen in ukrainischer Gefangenschaft, berichtet, was Putin seiner eigenen Bevölkerung zumutet. Foto: Youtube

Er sitzt auf einem Bett, rosa gestreifte Bezüge, das Licht schummrig, die Wände bröckeln. Er trägt noch den Flecktarn, darüber eine Winterjacke, im Gesicht tiefe Furchen. Der Mann stellt sich als Jewgeni Anatoljewitsch Nuschin vor, aus Perewos in der Region Nischni Nowgorod. Das Video, in dem Nuschin nun 20 Minuten lang erzählen wird, hat der ukrainische Journalist Juri Butusow veröffentlicht. In den vergangenen Tagen haben es fast eine Million Menschen auf Youtube gesehen. Ein erschütterndes Zeugnis dessen, was Russlands Präsident Wladimir Putin auch seiner eigenen Bevölkerung in seinem Feldzug gegen die Ukraine zumutet.