Albert Baehny: «Wir zahlen jährlich über 400 Millionen Franken an Löhnen und Pensionskassenbeiträgen in Visp.»

Herr Baehny, sprengt Lonza mit seinen Milliardeninvestitionen in Visp die Dimensionen des Oberwallis?

Nein, wir investieren weiter in Visp. Wir sind in Visp der grösste Biopharma-Produktionsstandort in Europa. Dieses Jahr haben wir rund eine Milliarde in Visp investiert, und eine halbe Milliarde investieren wir in Stein AG. Irgendwann werden wir wahrscheinlich weniger investieren, wann das sein wird, weiss ich nicht. Wir beschäftigen Talente aus der ganzen Welt.