Neue Stadtführerinnen und Stadtführer in Winterthur – «Wir sind die Visitenkarte der Stadt» Gabriela Brunner und Christoph Tagliavini erzählen auf Stadtführungen Geschichten über Winterthur. Zur Not schauen sie auch mal auf ihren Spickzettel. Elisabetta Antonelli

Die «Badewannenmoschee» an der Ecke Badgasse/Neustadtgasse ist eine beliebte Station bei Stadtführungen. Foto: Marc Dahinden

Sie sind frisch zertifiziert: Gabriela Brunner und Christoph Tagliavini zeigen Touristen und Interessierten die Stadt und erzählen auf ihren Stadtführungen, welche Geschichten sich in den Gassen von Winterthur verbergen. Sie gehören zu neun neuen Stadtführerinnen und -führern von House of Winterthur (HoW) und sind topmotiviert. «Ich fand es schon immer fantastisch, Leuten meine Heimatstadt zu zeigen», sagt Gabriela Brunner.