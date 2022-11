Public Viewing in Winterthur – «Wir sind eigentlich im Homeoffice» Über 500 Personen verfolgten das WM-Spiel der Schweiz gegen Kamerun in der Winti-Arena. Spätestens nach Embolos Treffer fieberten alle mit. Rafael Rohner

Aufregung in der Winti-Arena beim Spiel Schweiz - Kamerun: Penalty oder nicht? Foto: Marc Dahinden

Eine grössere Gruppe Fussballfans versammelt sich bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff in der Winti-Arena in der Reithalle. Die meisten von ihnen tragen rot-weisse Trikots und in der Hand ein Bier. Fotografieren lassen wollen sie sich lieber nicht. «Wir sind eigentlich im Homeoffice», sagt einer von ihnen. «Mein Chef weiss nicht, dass ich frei habe», ein anderer.