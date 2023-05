Kantonales Turnfest in Dägerlen – «Wir sind froh, dass Petrus eine Pause eingelegt hat» Die Aufbauarbeiten auf dem Gelände des Zürcher Kantonalturnfests in Oberwil haben begonnen. Trotz Regen verläuft alles nach Plan. Fabienne Grimm

Peter Loosli ist Mitglied des Organisationskomitees des KTF Wyland. Er ist froh, dass das Wetter wieder besser ist. Foto: Madeleine Schoder

Auf einem Feld in Oberwil bei Dägerlen sitzt eine Gruppe Zivilschützer im Schatten einer Holzbühne. Eben ist Barbara Nägeli vorgefahren und hat ihnen einen Znüni vorbeigebracht. «60 Sandwiches», sagt sie. Um diese alle zu streichen, sei sie heute extra um halb sechs Uhr aufgestanden. Nägeli ist die ehemalige Gemeindepräsidentin von Marthalen und Präsidentin des Organisationskomitees (OK) des Kantonalturnfests (KTF) Wyland, das in Oberwil stattfindet.