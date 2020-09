Mittelalterspektakel in Winterthur – «Wir sind hier im falschen Kanton» Der Organisator des Mittelalterspektakels wirft den Behörden vor, bei der Bewilligung von Grossevents ohne klares Konzept und zu wenig speditiv vorzugehen. Der Markt fällt ins Wasser. Auf Entschädigungszahlungen kann er bei einer Absage nicht hoffen. Till Hirsekorn

Umzug der Vereine am Mittelalterspektakel 2017 in Winterthur. Foto: PD

Martin Suter ist verzweifelt. Die Zeit tickt. In zwei Wochen soll auf dem Teuchelweiherplatz das Mittelalterspektakel stattfinden. Nicht wie sonst, mit «klirrenden Waffen, Lanzenduellen hoch zu Pferd und kämpfenden Rittern im Staub», wie es auf der Website heisst. Sondern abgespeckt und bescheiden, als dreitägiger Markt, an dem «Handwerker und Bauern ihre Ware feilbieten». Doch Suter wartet als Organisator nach wie vor auf einen definitiven Entscheid der Behörden, fast drei Wochen, nachdem sein Verein Turnei.ch das erste Gesuch eingereicht hat. Beim Mittelalterspektakel erwartet man zu Spitzenzeiten bis zu 2000 Personen auf dem Platz. Es ist eine Grossveranstaltung, wie sie ab Oktober wieder erlaubt wäre, was den Mittelalter-Freunden Mut mache.